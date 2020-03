Podczas rozmowy w TVN24 rzecznik prezydenta postanowił skrytykować rywala Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach prezydenckich. W swoim ostrym komentarzu odniósł się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podczas konwencji nie szczędził gorzkich słów obecnemu prezydentowi.

Reklama

Ja z siebie Adriana zrobić nie pozwolę – mówił Kosiniak, nawiązując do prześmiewczego przydomku prezydenta, nadanego przez twórców mini serialu „Ucho prezesa”.

Z kolei jego żona Paulina Kosiniak-Kamysz zapowiedziała, że nie będzie "milczącą" pierwszą damą, która nie ma swojego zdania, "chowa się za ogrodzeniem prezydenckiego pałacu i wyłącznie statystuje swojemu mężowi".

Rzecznik Andrzeja Dudy stwierdził w rozmowie z Konradem Piaseckim, że patrzył na odbywające się w weekend konwencje z lekkim niedowierzaniem.

Jeżeli chodzi o konwencję PSL, to rzeczywiście stało się tam coś, co było pewnego rodzaju zmianą narracji politycznej tego środowiska. Podczas tamtej konwencji bardzo mocno i bardzo agresywnie zaatakowano urzędującego prezydenta, ale także, co jest wyjątkowo podłe, pierwszą damę - ocenił.

Pan prezes (PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz, który był przez wiele lat popychadłem Donalda Tuska, pan prezes, który przeprowadził wbrew Polakom reformę emerytalną, podwyższając wiek emerytalny, wypowiadając takie słowa, powiedziałbym, że lekko się zagalopował - powiedział rzecznik prezydenta. Spychalski nazwał również Kosiniaka-Kamysza "pierwszym tęczowym prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego". Dopytywany, dlaczego tak mówi, Spychalski odparł: "choćby z tego powodu, że (Kosiniak-Kamysz - PAP) szedł w tęczowej koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego". Choćby z tego względu, że siedział z Donaldem Tuskiem i klaskał po wystąpieniu pana (Leszka) Jażdżewskiego - dodał.

Dopytywany o aktywność pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, Spychalski podkreślił, że pierwsza dama ma mnóstwo aktywności, ale nie bierze udziału "w twardej, brutalnej polityce".

Jego wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją części komentatorów.

Niebywałe! Rzecznik rządu Błażej Spychalski nazywa Kosiniaka-Kamysza „popychadłem Donalda Tuska”. To wyjątkowy brak kultury, jeśli nie pospolite buractwo. I na dodatek sam nie rozumie uzasadnienia, które wygłasza – skwitowała dziennikarka Karolina Hytrek-Prosiecka.