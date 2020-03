Gowin był pytany w Polskim Radiu 24 o to, czy są przesłanki przesunięcia wyborów prezydenckich. My, ludzie rządu, zajmujemy się teraz wieloma dramatycznie ważnymi, dramatycznie pilnymi problemami. Apelowałbym do polityków opozycji, żeby przestali odwracać naszą uwagę i skupiać się na tematach zastępczych. W tym momencie temat przesunięcia terminu wyborów jest w oczywisty sposób dla mnie tematem zastępczym - stwierdził.

Wicepremier wyraził nadzieję, że "politycy opozycji skoncentrują się na współpracy z rządem przy rozwiązywaniu trudnych problemów gospodarczych czy związanych ze służbą zdrowia". Jeden ze scenariuszy – ten najbardziej pesymistyczny – przewiduje, że epidemia opuści nas dopiero wiosną przyszłego roku. Zatem dzisiaj jedyna odpowiedzialna postawa brzmi: poczekajmy z decyzjami, mamy na to jeszcze parę tygodni - powiedział.

W środę Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Zarejestrowano 34 komitety, czyli o 11 więcej niż przed pięcioma laty. Do 26 marca komitety mają czas na złożenie 100 tys. podpisów poparcia dla kandydatów.

Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.