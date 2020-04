Zarządcy niektórych cmentarzy, np. Powązek oraz Cmentarza Bródnowskiego, zdecydowali o ich zamknięciu dla osób odwiedzających groby.

Powodem tej decyzji było rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego z 31 marca, które wprowadziło m.in. zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni. Wg ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. do takich terenów należą również cmentarze.

Przedświąteczny czas, to także okres porządków i odwiedzin grobów Naszych najbliższych. Zwróciliśmy się z pismem do Pana Premiera o interpretację przepisów, do tego czasu miejskie cmentarze są otwarte. @MorawieckiM - napisała w niedzielę na Twitterze rzeczniczka miasta Karolina Gałecka.

W rozmowie z PAP rzeczniczka ratusza przypomniała, że pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych. Oznacza to, że w pogrzebie może uczestniczyć nie więcej niż pięć osób - oprócz osób sprawujących kult religijny lub zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

W związku z epidemią koronawirusa do 11 kwietnia włącznie nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Ponadto w środkach transportu publicznego zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących. Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Za wyjątkiem rodzin po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób.

Kara, która może być nałożona na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się czy organizacji zgromadzeń, może wynosić nawet 30 tys. zł.