Gawkowski powiedział na niedzielnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Pałacem Prezydenckim, że Lewica zaprasza zarówno opozycję jak i koalicję rządzącą do rozmowy na temat wyborów prezydenckich.

Chcemy odbyć spotkanie, które pozwoli zastanowić się, jak w Polsce przeprowadzić uczciwe, rzetelne, wolne, bezpośrednie i konstytucyjne wybory, takie które nie będą nikogo dzieliły - powiedział Gawkowski.

Poinformował, że na spotkanie w środę 13 maja, w przeddzień obrad Sejmu, zaproszone zostały wszystkie kluby parlamentarne. Nie stawiamy warunków wstępnych, chcemy, żeby głównym tematem były mądre i w sposób konstytucyjny zorganizowane wybory (...). Wyciągamy rękę do PiS, do innych partii opozycyjnych i mówimy "chodźmy razem, usiądźmy do stołu razem" - powiedział Gawkowski.