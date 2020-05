Wyborcy będą wybierać między dwoma różnymi wizjami Polski - tą wizją Polski plus, którą reprezentuje prezydent Duda, versus Polska minus - trzeba tak to powiedzieć - Rafała Trzaskowskiego - mówił Bielan w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Reklama

Według niego natychmiast po ewentualnym wyborze Trzaskowski rozpocznie wojnę z rządem, tak jak pokazuje to np. najsłabsza obsługa przez Warszawę wniosków przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej i mikropożyczek. Nasi radni wyliczyli, że z 59 obietnic, które Trzaskowski złożył w kampanii wyborczej (w wyborach samorządowych) zrealizował cztery od października 2018 r. - zauważył Bielan.

Pytany o nową kampanię prezydencką Andrzeja Dudy powiedział, że "do momentu, kiedy to nie będzie bezpieczne - a nie wydaje mi się, że będzie to do końca kampanii - nie będzie można organizować dużych spotkań z wyborcami", takich które skupiały przed pandemią największą liczbę osób.

To oczywiście nie znaczy, że prezydent nie będzie po kraju podróżować - podkreślił Bielan, przypominając, że w środę był na północy Mazowsza, m.in. w Pułtusku.