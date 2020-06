Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w przesłanym PAP we wtorek oświadczeniu odniosło się do poniedziałkowego artkułu "PiS chce zlikwidować PAN. A naukowcy? Tworzą jeszcze lepszy test koronawirusa” w poznańskiej edycji Gazety Wyborczej.

Reklama

Gazeta opisała tam badania naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, którzy opracowali nowszą wersję testu na SARS-CoV-2. Skomentowano to słowami: "Mimo sukcesów polskich naukowców, PiS przymierza się do likwidacji Polskiej Akademii Nauk". Nawiązano przy tym do dokumentu dot. reform PAN przygotowanego przez Komitet Polityki Naukowej (KPN) - organ opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MNiSW poinformowało: "rozważana jest reforma Polskiej Akademii Nauk i pozostaje ona jednym z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obecnej kadencji. Na razie w przestrzeni publicznej odbywają się dyskusje o kierunku reformy PAN".

Resort zapewnił, że w trakcie prac nad reformą zamierza stosować formułę dialogu ze środowiskiem akademickim. "Polska Akademia Nauk jest bardzo ważnym elementem polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dlatego – w naszej opinii - całe środowisko akademickie powinno zaangażować się w debatę, która byłaby otwarta na różne koncepcje" - napisano w oświadczeniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewniło, że bardzo docenia pracę naukowców z instytutów PAN. "Na początku kwietnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało IChB PAN dofinansowanie w wysokości blisko 15 mln zł, dzięki czemu zaraz po Wielkanocy rozpoczęła się produkcja 150 tys. zestawów do testów" - przypomniano w oświadczeniu.

"Były szef resortu nauki Jarosław Gowin zwrócił się do swojego następcy ministra Wojciecha Murdzka, aby ten zawnioskował do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie najwyższych odznaczeń państwowych zespołowi naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, który opracował polski test na koronawirusa. W maju minister Wojciech Murdzek przekazał wnioski o odznaczenia dla całego poznańskiego zespołu zasłużonego w pracach nad testem do Kancelarii Prezydenta RP" - podsumowano.

Dyskusja o kształcie PAN rozgorzała na nowo pod koniec kwietnia, kiedy członkowie KPN przy MNiSW (ich kadencja zakończyła się pod koniec maja br.) zaproponowali reformy PAN. Jedną z koniecznych zmian, na które wskazują, byłoby umożliwienie zmian struktury i funkcjonowania instytutów PAN i ograniczenie ich liczby do tych, "w których działalność naukowa zbliża się do poziomu dobrych instytutów europejskich lub go przewyższa". Drugim kluczowym elementem reformy PAN proponowanej przez b. członków KPN jest oddzielnie instytutów PAN od korporacji członków Akademii. Propozycje KPN zostały przyjęte przez środowisko Polskiej Akademii Nauk z "zaskoczeniem", które wyrażono w przyjętym we wtorek 19 maja stanowisku Prezydium PAN.