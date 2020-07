Na wtorkowej konferencji prasowej w Lesznie (Wielkopolska) kandydat KO na prezydenta mówił o doniesieniach "Rzeczpospolitej", "Dziennika Gazety Prawnej" oraz "Do Rzeczy", według których rządzący zamierzają zlikwidować powiaty. To jest dla mnie jako samorządowca bardzo niepokojąca wieść. Niestety, jeżeli to prawda, wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów, ograniczania ich prerogatyw - podkreślił Trzaskowski. Pytał rządzących, czy doniesienia prasowe dotyczące likwidacji powiatów są prawdziwe i czy przygotowywany jest projekt ustawy w tej sprawie, a jeśli tak, jakie jest tego uzasadnienie.

Według Trzaskowskiego, już teraz rząd, za pozwoleniem prezydenta, przyczynia się do tego, że powiatowe szpitale są stawiane w stan upadłości, a później grozi im likwidacja. To już jest atak na Polskę powiatową. Natomiast w tej chwili pojawiają się doniesienia, że to jest zaplanowane działanie i że rządzący chcą wydać prawdziwą wojnę samorządom, a jednym z kroków ma być likwidacja powiatów - zaznaczył polityk. Chcę jasno powiedzieć: nie będzie na to mojej zgody - oświadczył kandydat KO. Podkreślił, że gdyby nie samorząd powiatowy, Polska nie zmieniałaby się tak szybko. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek plany tego typu, to możecie być państwo pewni, że zawetuję plany ograniczenia władzy powiatów, a tym bardziej ich likwidacji - zapewnił.

Trzaskowski zarzucił Prawu i Sprawiedliwości oraz liderowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu, że nie rozumie i nie znosi niezależnych instytucji. Stąd atak na sądownictwo, na niezależne media, stad atak na samorządy – dodał. Polityk ocenił, że samorządy, także powiaty, są obecnie niedofinansowane. Więcej, subwencja edukacyjna nie starcza na podstawowe potrzeby, rządzący spychają na barki samorządów coraz więcej zadań, a nie idzie za tym finansowanie. W momencie wybuchu epidemii samorządy, które są na pierwszej linii walki z tą epidemią, zostały pozostawione kompletnie same sobie. Nie było żadnej pomocy, nawet jeśli chodzi o uelastycznienie naszych własnych budżetów, to rządzący nie chcieli nas wysłuchać – powiedział prezydent stolicy

MSWiA: Nikt w rządzie nie pracuje nad takim rozwiązaniem

Nikt w rządzie nie pracuje nad takim rozwiązaniem, kandydat KO Rafał Trzaskowski kolejny raz mija się z prawdą - powiedział PAP wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem Paweł Szefernaker, komentując informację jakoby rząd zamierzał zlikwidować powiaty.

Do słów kandydata KO odniósł się również europoseł PiS Joachim Brudziński. "Do Trzaskowskiego dochodzą słuchy, że rząd planuje likwidacje powiatów i on bohatersko zapowiada swój sprzeciw. Wdzięczny jestem, że wiceprzewodniczący PO słyszy tylko takie głosy. Mógł równie dobrze usłyszeć, że rząd planuje sprzedać Tatry Słowakom a negocjacje prowadzi Nitras" - napisał na Twitterze Brudziński.