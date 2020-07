Ponieważ pan Rafał Trzaskowski to jest taki Pinokio, któremu rośnie coraz dłuższy nos, to chcę mu coś przypomnieć. Chcę mu coś uświadomić. W czasach pana Trzaskowskiego PO, kiedy on był w rządzie, podnosiła podatki. Siódmy dzień już pytam – panie Trzaskowski, gdzie są te podatki, które wy obniżaliście? Bo my obniżyliśmy PIT, CIT, VAT i ZUS – wyliczał na wiecu w Nowym Tomyślu szef rządu.

Wskazał, że największy deficyt budżetowy w ostatnich 15 latach odnotowano w Polsce w 2010 r. Mniej więcej rok po kryzysie. 110 miliardów złotych do ówczesnego PKB to było około ośmiu procent. Tak pan Rostowski i pan Tusk nie umieli zarządzać ówczesnym kryzysem (…) Zabrali OFE, a rok później podnosili VAT z 22 na 23 procent – mówił premier.

Podkreślił, że według najnowszych danych dochody budżetu w czerwcu były wyższe, niż w analogicznym okresie ub. roku. To świadczy najlepiej o tym, w jaki sposób potrafiliśmy zarządzać tym kryzysem. Mimo ogromnego tąpnięcia na całym świecie, w Polsce dochody rosną. Dziękujemy przedsiębiorcom, dziękujemy pracownikom, za uczciwość – powiedział.

Kierując swoje słowa do kandydata PO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego podkreślił, że według danych Komisji Europejskiej Polska ma po Czechach najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE. A w czasach pana Trzaskowskiego, panie Rafale, ponad dwa miliony (osób bezrobotnych - PAP). Co pan wtedy zrobił oprócz podnoszenia podatków? – pytał szef rządu.

W poprzednim kryzysie, który był dużo łagodniejszy niż dzisiaj – o tym mówią wszyscy komentatorzy i pisać będą o tym wszyscy historycy – nie było ani tarczy społecznej, bezrobocie urosło do ponad dwóch milionów, i to w czasie, kiedy w rządzie pana Tuska i pani Kopacz był pan Trzaskowski – zaznaczył Morawiecki.

W czasie wiecu Morawiecki zwrócił też uwagę na sposób zarządzania Warszawą przez Rafała Trzaskowskiego, przywołując m.in. awarię oczyszczalni ścieków Czajka. Wzrost opłat za wywóz śmieci – o 200-300 procent. Niedotrzymane obietnice: żłobki, komunikacja publiczna i wiele, wiele innych – wymieniał.

Dodał, że "mafie reprywatyzacyjne" nie zostały przez Trzaskowskiego potraktowane w taki sposób, aby "ludziom poszkodowanym wypłacać odszkodowania". Czyli znowu Polska taka jak poprzednio, taką on buduje – silna dla słabych, a słaba dla mafii, grup interesu i dla silnych. To nie jest nasza Polska. Nasza Polska to Polska silna dla silnych i wyrozumiała dla słabszych, dla seniorów – zapewnił Morawiecki.

Rafał nieudacznik, Rafał, który oszukuje swoich wyborców. Rafał zapominalski, jak powiedziałem w Chodzieży, bo zapomina rano co powiedział wieczorem, a my mu przypomnijmy szanowni państwo – mówił premier na wiecu.

Szef rządu wskazał, że programy społeczne wprowadzone w ostatnich latach "zamortyzowały" skutki kryzysu gospodarczego. Podkreślił też znaczenie tarcz antykryzysowych: społecznej, finansowej i samorządowej. Nie byłoby tej tarczy, bez ścisłej współpracy z panem prezydentem. Kiedy Senat blokował, mroził, opóźniał nasze działania, pan prezydent przyspieszał. Wyobraźcie sobie, jakie nieszczęście spotkałoby Polskę, gdyby prezydent blokował ratowanie polskiej gospodarki? A tak byłoby - ale tego nie będzie na szczęście - gdyby prezydentem został pan Rafał Trzaskowski. Weto dla weta, nie bo nie, wetokracja – uniknijmy tego. Dajmy temu odpór - zwracał się do zebranych premier.

Powiedział, że miasto Nowy Tomyśl otrzyma z "tarczy samorządowej" ponad 3 mln zł, a powiat nowotomyski ponad 10 mln zł. To są środki z budżetu państwa polskiego. Rządowy program inwestycji lokalnych. Na drogi, na szkoły, szpitale, oświetlenie – wymienił.

Dzisiaj miejmy świadomość, że wybór przed Polską jest zasadniczy: albo prezydent Andrzej Duda, i wszystkie tarcze, a także szybki rozwój, tak jak już to dzisiaj widzę, albo "potrzask" w jakim się znajdziemy. PO to Platforma Obywatelska i "trzask", a więc nie chcemy być w "potrzasku", chcemy szybkiego rozwoju gospodarczego, z panem prezydentem Andrzejem Dudą – zaznaczył Morawiecki.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki składa wizytę w woj. wielkopolskim. Odwiedził m.in. Oborniki, Chodzież, Wronki, Glinno i Nowy Tomyśl. Pojedzie również do Grodziska Wielkopolskiego, Gostynia, Jarocina i Środy Wielkopolskiej.