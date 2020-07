Na antenie TOK FM Piotr Kraśko pytał szefa WOŚP, co Andrzej Duda mógłby zrobić, aby ta połowa Polski, która na niego nie głosowała, miała poczucie, że rzeczywiście została do niej wyciągnięta ręka.

Reklama

- Nie mam zielonego pojęcia. Jest to człowiek, który przez pięć lat w tym obszarze nie zrobił nic - stwierdził Jerzy Owsiak.

Szef WOŚP przypomniał też, że przez całą 5-letnią kadencję prezydenta ani on, ani jego dobroczynna organizacja nie otrzymali takiego sygnału. - Jest Dzień Wolontariusza, są różne okazje, żeby powiedzieć: dziękujemy wam bardzo; fajnie, że robicie coś dla obywateli w tym kraju, że jest to sensowne, że ma to ręce i nogi - zauważył Owsiak.

- Za to usłyszałem drugą stronę (...). Nie chcę być posłańcem złej wiadomości, ale myślę, że to są puste słowa - podsumował.