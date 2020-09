Według sondażu we wrześniu wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem (39 proc.).

Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 26 proc., uplasowała się Koalicja Obywatelska.

Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, po raz pierwszy uwzględniany w cyklicznym badaniu Kantar preferencji partyjnych, zostałby poparty przez 11 proc. wyborców. Do Sejmu dostałaby się również Konfederacja, uzyskująca 6 proc. głosów.

Do Sejmu nie dostałyby się natomiast ugrupowania Lewica oraz PSL-Koalicja Polska razem z Kukiz’15 uzyskując po 4 proc. poparcia.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 10 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.

We wrześniu 72 proc. Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach do Sejmu, po epidemii koronawirusa. 34 proc. respondentów zdecydowanych jest do wzięcia udziału w głosowaniu, natomiast 37 proc. badanych raczej planuje wziąć udział w wyborach.

Przeciwne stanowisko wyraża 19 proc. respondentów – 9 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, oraz 10 proc. osób mówi, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 10 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

Badanie przeprowadzono 4-9 września 2020 roku na reprezentatywnej próbie 977 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne: N=699 osób deklarujących „zdecydowanie” lub „raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach), techniką: wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo