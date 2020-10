Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Przemyśl, Poznań, Zamość, Rzeszów, Piotrków Trybunalski i Częstochowa - między innymi te miasta znajdą się w czerwonej strefie epidemicznej, o czym poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał szef resortu, w 152 "czerwonych" powiatach znajdzie się ponad połowa mieszkańców Polski. WIĘCEJ ZOBACZ TUTAJ>>>

Reklama

Przekazano także informacje dot. nowych restrykcji. Pojawiły się nowe regulacje ws. szkół. NA TEMAT NOWYCH OBOSTRZEŃ CZYTAJ TUTAJ>>>

Jacek Jaśkowiak podkreślił w "Graffiti", że Unia Metropolii Polskich postulowała wprowadzenie niektórych zapowiedzianych restrykcji. Sygnalizowaliśmy premierowi wzrost zakażeń spowodowany funkcjonowaniem szkół. Wnosiliśmy o to, żeby dyrektorom dać większą elastyczność i to wnosiliśmy wielokrotnie do premiera i ministra edukacji. Te działania są w dużym stopniu spóźnione - ocenił gość Marcina Fijołka.

Jak ocenił, największym problemem rządzących jest kwestia jakości ekspertyz i doradców. Mieliśmy wrażenie, że premier absolutnie nie ma wiedzy, albo czerpie wiedzę z TVP Info lub jego najbliższe otoczenie ukrywa przed nim prawdę - dodał. Brakuje też - zdaniem Jaśkowiaka - "długofalowej myśli i strategii".