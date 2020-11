Niedzielski został zapytany we wtorek, na konferencji prasowej "jakie umocowanie prawne będą mieli żołnierze, którzy zostaną skierowani do szpitali, by administrować łóżkami covidowymi"?

Minister podkreślił, że "wojsko nie przejmuje szpitali". - To jest pomoc, to nie jest żadne przejmowanie szpitali, to nie jest żaden scenariusz zarządzania komisarycznego. To nie jest ten model. Tu chodzi o wsparcie - oświadczył.

Jak dodał, pomoc wojska wynika z potrzeb sygnalizowanych często przez same szpitale. - Trudno im znaleźć personel, który mógłby uzupełniać dane (dotyczące łóżek covidowych), a my nie chcemy pozwolić na to, by takie zadania sprawowały osoby, które mogą sprawować opiekę nad pacjentami - powiedział Niedzielski

Mówiąc o formalnym aspekcie wsparcia wojska dla szpitali, szef resortu zdrowia powiedział: - To jest forma wsparcia i pomocy. Formalnie możemy to zrobić poprzez polecenie wydane przez wojewodę, ale myślę, że tu odbędzie się to w ramach pewnego uzgodnienia - które jest jeszcze przed nami - z panem ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem.