W czwartek podczas niejawnej części posiedzenia KRS jeden z jej członków sędzia Marek Jaskulski złożył wniosek o odwołanie przewodniczącego Leszka Mazura i rzecznika prasowego, członka prezydium Rady Macieja Mitery w związku z "utratą zaufania". Rada odwołała sędziego Mazura i sędziego Miterę.

Wiemy, że nie chodzi o wymiar sprawiedliwości, tylko o to, że dokonana została rewolucja w Krajowej Radzie Sądownictwa i dzisiaj ta rewolucja pożera własne dzieci - powiedział dziennikarzom szef klubu KO Cezary Tomczyk, pytany o te zdarzenia.

Dodał, że w KRS "walczą ze sobą dwie frakcje i jedna drugiej chce odebrać Krajową Radę Sądownictwa". Szkoda, że nie będzie to miało nic wspólnego z dobrem obywateli i by ludziom w Polsce było lepiej w kwestii spraw sądowych i postępowań karnych - ocenił Tomczyk.

To nie jest zmiana na dobre, ale taka zmiana jak między gruźlicą a cholerą. Mam nadzieję, że w przyszłości uleczalna - powiedział szef klubu KO.

To zmienia nasze nastawienie do Krajowej Rady Sądownictwa, bo od tej pory nasze nastawienie będzie jeszcze gorsze - odpowiedział pytany, czy sprawa ta nie zmienia stosunku KO do KRS.

Kto nowym przewodniczącym KRS?

Na pytanie, czy nowym przewodniczącym KRS mógłby zostać sędzia Maciej Nawacki, Tomczyk odpowiedział, że "wtedy, gdy sędzia Nawacki darł dokumenty, wtedy darł godność sędziego i wszystko, z czym wiąże się wymiar sprawiedliwości".

Chodzi o zdarzenie, do jakiego doszło 7 lutego 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, którego prezesem jest sędzia Nawacki. Odbyło się wtedy zebranie sędziów tego sądu, podczas którego apelowano m.in. do prezesa Nawackiego o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Podczas zebrania sędzia Wojciech Krawczyk w imieniu 31 sędziów złożył wniosek, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad trzema projektami uchwał. Do głosowania nie doszło; prezes Nawacki przedarł dokumenty i zamknął obrady.