Pan minister Czarnek wrażliwości w kierunku dzieci nie ma żadnej - skomentował Władysław Kośniak-Kamysz.

Walka z otyłością

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił w środę o programach wsparcia dla uczniów wracających do nauki stacjonarnej, pomocy w problemach psychicznych, badaniach wzroku, uzupełnianiu "niedostatków wiedzy" w związku z nauką zdalną, ale też o walce z otyłością u dzieci.

Mówił też, że ministerstwo planuje wprowadzenie dodatkowych pozalekcyjne zajęcia SKS, które będą "zwłaszcza skierowane do dziewcząt, bo tu jest większy problem”.

Choroba cywilizacyjna

Oczywiście, że jest kłopot, jest to choroba cywilizacyjna dotycząca wszystkich grup wiekowych i każdej płci. Potrzebujemy poważnych programów edukacyjnych, jeśli chodzi o spożycie cukru. Potrzebujemy poważnego rozwiązania, jeśli chodzi o sprzedaż słodyczy w sklepach, ale nie możemy sobie pozwolić na żarty, nie możemy sobie pozwolić na niemądre wypowiedzi. Szczególnie ministra edukacji, a wiemy doskonale, że to już jest któraś niemądra wypowiedź ministra edukacji - mówił w TVN24 poseł Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.

W zasadzie jakby trzeba go odesłać do szkoły. I to myślę, że do szkoły podstawowej, żeby on się uczył, a nie żeby on kogokolwiek uczył - dodał poseł.

Wyważony język

Natomiast rzeczywiście w tego typu sytuacjach, szczególnie dotyczących dzieci, trzeba zachowywać język bardzo wyważony - stwierdził poseł Daniel Milewski, polityk PiS.

Dyskryminowanie kobiet

Pan minister Czarnek mentalnie żyje w Austro-Węgrzech i nie od dzisiaj jest znany z dyskryminowania kobiet. To w ogóle nie przystaje do roli naukowca, tym bardziej szefa resortu nauki i edukacji - powiedział poseł PSL Dariusz Klimczak.