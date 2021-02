Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaproponowali w sobotę stworzenie Koalicji 276, czyli platformy współpracy opozycji: KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL. Zaprezentowali też szereg postulatów programowych. Liczba 276 w proponowanej nazwie koalicji odnosi się do liczby posłów potrzebnej do obalenia weta prezydenta. W wyświetlanej prezentacji pokazano logotypy tych ugrupowań.

PO projektem schyłkowym?

- Problem Borysa Budki polega na tym, że on zamiast zająć się swoją partią, Koalicją Obywatelską i martwić o pozycję PO, on ciągle martwi się o to, jak pozbierać do gromady wszystkich innych i zmusić do podporządkowania się jemu. Niech on zacznie myśleć o budowaniu własnej pozycji na scenie politycznej, a nie podpierać się innymi - powiedział w rozmowie z PAP Sawicki.

Według niego Budka i politycy PO nie spytali też o zgodę na umieszczanie w prezentacji ich logotypu. - Będziemy się zastanawiać, jak na to reagować. Ciągle pan Borys Budka i jego grupa są pod wrażeniem pana (Tomasza) Lisa i Donalda Tuska, a zapomnieli, że świat jest już o 10 lat dalej i czas w takich kategoriach o tym myśleć, co będzie 10 lat po Tusku - powiedział.

- Patrząc po takich zachowaniach, to wygląda na to, że Budka nie wierzy w siłę własną i siłę PO, zatem cały czas musi się wspierać inny i ugrupowaniami. Ale zanim się to zrobi, zanim użyje się czyjegoś logo, nazwy czyjejś, warto zapytać. Inaczej to jest postępowanie nieuczciwe. I przynajmniej na etapie ogłaszania inicjatywy programowej PO niech się zajmie tą inicjatywą. Być może nie ma tam nic nowego do przedstawienia, więc pan przewodniczący próbuje zaczepiać opozycję zupełnie bez sensu - dodał Sawicki.

- Ja się cieszę jednak z tego działania, bo ono pokazuje, że PO jest projektem schyłkowym, a to daje więcej pola do działania dla Koalicji Polskiej - dodał polityk ludowców.

Współpraca na opozycji mimo wszystko możliwa?

Propozycję PO skomentował też na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Współpraca na opozycji jest możliwa, by ratować przedsiębiorców, naprawić sytuację w ochronie zdrowia i poprawić jakość edukacji młodych Polaków. Szukajmy rozwiązań wokół problemów naszych Rodaków, a nie wokół politycznych scenariuszy, bo to nie tylko one wygrywają wybory" - napisał.

Lider PO Borys Budka w sobotę zadeklarował: Gwarantuję, że platforma współpracy, Koalicja 276, którą proponujemy, to pole porozumienia i budowy nowoczesnej, bezpiecznej, przewidywalnej Polski, w której każdy i każda z was traktowany jest podmiotowo, z szacunkiem.

Zastrzegł, że nie chodzi o rozmowę o personaliach, ponieważ one zawsze powodują wzrost emocji. - Nie będziemy się dzisiaj zajmować układaniem list, bo nie tego od nas oczekujecie. Przedstawiliśmy ten obszar, który w ramach Koalicji 276 powinien być dla nas wszystkich do zaakceptowania. Będziemy pokazywać dalej. Będziemy rozmawiać o samorządzie, proponując w oparciu o doświadczonych samorządowców nowoczesne rozwiązania - zapowiedział Budka. Zapewnił, że Platforma będzie też słuchać swoich przyszłych koalicjantów. - Oni są równie ważni, dlatego, że każdy ma dobre pomysły na Polskę - podkreślił szef PO.