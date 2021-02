Wydarzenie jest od kilku dni promowane w mediach społecznościowych. W czwartek na Twitterze Platformy pojawił się tajemniczy post o treści "Czas na zmiany!".

Aborcja na życzenie?

Niektórzy politycy opozycji i część mediów zaczęła spekulować, że to zapowiedź zmiany stanowiska partii w kwestii aborcji. "Jeżeli – jak ćwierkają wróble – tą zmianą będzie zgłoszenie postulatu aborcji na życzenie, to skończy się to sporym exodusem centrowych parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej" – napisał na Twitterze senator PSL-Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki.

Plan na przyszłość?

Okazało się, że hasło "Czas na zmiany" to motto przewodnie sobotniej konferencji PO poświęconej najbliższym planom politycznym. - Chcemy pokazać kawałek kuchni, jeśli chodzi o to, co przygotowywaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy i tą wiedzą się podzielić. Zamierzamy też pokazać, jaki jest plan polityczny, co można zrobić jeżeli chodzi o działalność opozycji w Polsce i przedstawić pewną wizję państwa po rządach PiS - podkreślił w rozmowie z PAP szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Jak Biden i Harris?

Jak dodał, sobotnie wystąpienia Budki i Trzaskowskiego mają być krótkie, ale treściwe. Ich forma ma być nietypowa, nowoczesna i nawiązywać do zeszłorocznej, wirtualnej konwencji Partii Demokratycznej, podczas której oprócz kandydata na prezydenta Joe Bidena i kandydatki na jego zastępczynię Kamali Harris, wystąpili też m.in. była pierwsza dama USA Michelle Obama oraz senator Bernie Sanders, niedawny konkurent Bidena do nominacji pozwalającej ubiegać się o Biały Dom z ramienia Demokratów.

Od innych polityków PO można usłyszeć, że formuła sobotniego eventu została zaczerpnięta z popularnych na całym świecie konferencji typu TEDx, gdzie prelegenci mają maksymalnie 18 minut, na to by podzielić się ze słuchaczami swoją ideą czy przemyśleniami.

Nowe propozycje programowe?

Z informacji PAP wynika, że w przemówieniach Budki i Trzaskowskiego ma pojawić się kilka elementów, m.in. krytyka rządów PiS i zapowiedzi programowe. Nie jest pewne, czy liderzy Platformy nawiążą do toczącej się od trzech miesięcy dyskusji na temat prawa do aborcji. - Myślę, że nasze stanowisko w tej sprawie przedstawimy dość szybko, ale nie spodziewałbym się go w sobotę - powiedział PAP bliski współpracownik prezydenta stolicy.

W piątek wieczorem nowe propozycje programowe, które zostaną w sobotę przedstawione przez Budkę i Trzaskowskiego, zostały bez sprzeciwu zaakceptowane przez zarząd PO.

Kiedy wystąpienie?

Konferencja PO rozpocznie się o godz. 11 w Józefowie pod Warszawą i będzie miała charakter zamknięty. Na miejscu pojawią się tylko Budka i Trzaskowski, a ich wystąpienia będą transmitowane w mediach społecznościowych.

Według Tomczyka sobotnia konferencja ma być wstępem do serii kolejnych eventów programowych. Kolejny już w poniedziałek. Platforma ma zaprezentować raport na temat stanu finansów państwa i przedstawić własne recepty na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.