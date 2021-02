Nie podoba nam się zarządzanie partią, brak konkretnego programu, nie możemy być tylko anty-PiSem - mówi "SE" jeden z senatorów PO.

Jednym z czołowych krytyków Budki jest były polityk PiS, obecnie senator PO Antoni Mężydło. - Rafał Trzaskowski to moja obsesja, jeśli chodzi o to, aby to właśnie on stanął na czele PO. Ma spore poparcie, ma ogromny potencjał i przekonuję często moich kolegów, czy to na senackim posiedzeniu klubu, czy w innych rozmowach z politykami PO, żeby Trzaskowskiego zrobić liderem PO. Budka powinien oddać szefostwo formalne i Trzaskowski powinien go zastąpić. Przegramy wybory, jeśli Trzaskowski nie zostanie szefem partii. Z Budką źle wygląda wizerunkowo to wszystko – opowiada senator.

Dodatkowo czarę goryczy przelało niedawne odejście z partii Joanny Muchy do Szymona Hołowni. - Budka sobie kompletnie nie radzi! – zaznacza inny z senatorów PO.

Budka i Trzaskowski o priorytetach i planach

O priorytetach i planach na najbliższą przyszłość mają opowiedzieć wspólnie w sobotę: lider PO Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ich wystąpienia mają mieć nietypową formułę - nawiązywać do popularnych na całym świecie konferencji TEDx.

Idea konferencji TED (od ang. Technology, Entertainment, Design) narodziła się w latach 80. w USA i szybko rozprzestrzeniła się na całym świecie. Od lat, także w Polsce, organizowane są podobne wydarzenia - TEDx-y, podczas których prelegenci mają maksymalnie 18 minut na prezentację swoich przemyśleń czy idei. W tym roku - jak dowiedziała się PAP - z tej formuły postanowiła skorzystać Platforma Obywatelska.

Przewodniczący opowie o naszych priorytetach programowych, o tym, czym będziemy się zajmować w najbliższym czasie, w różnych zespołach eksperckich, poselsko-senatorskich - powiedziała PAP posłanka Izabela Leszczyna.

Jak zastrzegła, nie chodzi o napisanie nowego programu PO, bo ten od dawna jest mniej więcej znany, ale bardziej o jego przypomnienie. - Mamy program i dokładnie wiemy co trzeba zrobić, by Polskę naprawić po kryzysie, po pandemii i po rządach PiS, natomiast będziemy chcieli o tym rozmawiać i z ekspertami, i z Polakami - zaznaczyła Leszczyna.