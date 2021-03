DGP poznał argumenty, jakie polski rząd będzie przedstawiał przedprzeciwko rozporządzeniu wprowadzającemu „ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii”. Skargi Polski i Węgier trafiły do TSUE w miniony czwartek. Zapowiedź takiego działania padła jeszcze w trakcie grudniowego szczytu UE, a sama Komisja Europejska w ramach przyjętych wtedy konkluzji oświadczyła, że nie będzie sięgać po instrumenty przewidziane w spornym rozporządzeniu do czasu zbadania tego aktu przez TSUE.

W lutym opisywaliśmy, jakiego rodzaju treść skargi proponują ziobryści. Teraz dotarliśmy do dokumentów pokazujących punkt widzenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest on zbliżony do propozycji resortu sprawiedliwości, choć sformułowania mają nieco mniej dosadny charakter.