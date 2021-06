W sierpniu 2020 roku Cieszyński zrezygnował z funkcji wiceministra zdrowia.

Reklama

Zanim poinformowano o decyzji premiera, posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński zorganizowali konferencję prasową przed ministerstwem zdrowia. Politycy zajmują się sprawą nierozliczonego zakupu respiratorów przez resort zdrowia.

Siódmego czerwca pracę w KPRM na funkcji ministra do spraw cyfryzacji rozpoczyna Janusz Cieszyński. W ministerstwie zdrowia minister Cieszyński zostawił bardzo ciężki bagaż różnego rodzaju nieprawidłowości. Kwestią zasadniczą jest brak 50 milionów złotych z umowy na respiratory – stwierdził Michał Szczerba.

Wiemy, że w PiS-ie włos z głowy panu Cieszyńskiemu nie spadnie, bo jego wiedza może być atomowa dla Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. Nie przejdziemy obojętnie wobec tego, że po tym wszystkim, co się stało, pan Cieszyński wejdzie do nowego gabinetu. Coś się wydarzyło i za to coś ktoś musi odpowiedzieć – uważa Dariusz Joński.