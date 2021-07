W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej PO, Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa PO, a z funkcji wiceszefów Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Następnie Donald Tusk i Borys Budka zostali wybrani na wiceprzewodniczących PO, a zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Tusk, jako najstarszy wiekiem wiceszef partii.

Reklama

Czerwińska była pytana w TVP Info o powrót do krajowej polityki byłego premiera i byłego szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk to jest taka stara broń, to już było - oceniła. Donald Tusk jest autorem, jednym z architektów tych konfliktów i podziałów, jakie wydarzyły się w Polsce i niestety trwają do dzisiaj - podkreślała.

On, jak i Platforma, nie potrafią funkcjonować inaczej niż poprzez konflikt, poprzez dzielenie Polaków, ale Polacy tego nie chcą - stwierdziła rzeczniczka PiS. My jesteśmy przekonani, że Polska, Polacy w tej chwili potrzebują jedności - dodała.