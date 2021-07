Sejm powołał w czwartek prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby mógł on objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Do tej pory parlament pięciokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara.

Cieszymy się, że impas związany w wyborem RPO się zakończył. Liczymy na poparcie Marcina Wiącka również w Senacie - mówiła PAP po głosowaniu rzeczniczka PiS.

Z kolei wicemarszałek Senatu, senator PiS Marek Pęk we wpisie na Twitterze wyraził nadzieję, że izba wyższa jak najszybciej wyrazi zgodę na wybór Rzecznika.

"Liczę na to, że na najbliższym posiedzeniu Senat wyrazi zgodę na wybór RPO, a także na wybór Prezesa IPN i o to apeluję do Marszałka Tomasza Grodzkiego i większości senackiej" - napisał Pęk.

W czwartkowym głosowaniu za kandydaturą Wiącka opowiedziało się 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu.

Wiącek był jedynym kandydatem na nowego RPO, został zgłoszony przez klub Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, klub Lewicy, klub Prawo i Sprawiedliwość, oraz koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy.

Gowin: Ponad podziałami rząd-opozycja prof. Wiącek wybrany na RPO

"A jednak da się! Ponad podziałami rząd-opozycja prof. M. Wiącek wybrany na urząd RPO" - napisał w czwartek na Twitterze Jarosław Gowin. Podziękował też przyjaciołom z Porozumienia i wszystkim klubom, "które poparły świetnego kandydata".

"Sukces nas wszystkich, zwłaszcza Porozumienia, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Koalicji Polskiej" - dodał wicepremier.

KO i Lewica: Mamy nadzieję, że głosujemy nad RPO po raz ostatni

Cieszę się, że w końcu udało nam się porozumieć. Że wysłuchaliście debat i zrozumieliście, że rzecznik jest po to, by stać na straży praw obywateli. To naprawdę dobry wybór. Cieszę się, że kandydatura prof. Marcina Wiącka zyskuje szerokie poparcie; my do tej kandydatury przekonaliśmy się już wcześniej - powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki przed wyborem RPO w Sejmie.

Wyraził nadzieję, że, również Senat wyrazi zgodę tę kandydaturę.

Poparcie dla prof. Marcina Wiącka wyraziła przed głosowaniem również Lewica: Lewica zagłosuje za kandydaturą prof. Wiącka, który jest niezależnym specjalistą; prawnikiem, który w kwestii wolności i praw obywatelskich się specjalizuje od lat - podkreślił wiceszef klubu Krzysztof Śmiszek. Mam nadzieję, że to będzie głosowanie po raz ostatni - podkreślił

Posłanka Lewicy Katarzyna Ueberhan, zaznaczyła, że "w człowieku i ochronie jego godności odnajdujemy dziś nasze wartości, nasz naród i nasze państwo i rzecznika naszych praw". Dlatego w imię tych wartości wybierzmy dziś wspólnie rzecznika naszych praw i wolności - dodała.

Koło Polska 2050 o wyborze RPO: Cieszymy się, że można się dogadać

Bardzo się cieszę, że w końcu przy szóstym podejściu udało się wybrać w Sejmie takiego RPO, który zyskał uznanie większości. To bardzo dobra wiadomość, to znaczy, że przez Senat kandydatura prof. Wiącka przejdzie - oceniła posłanka koła Polska 2050 Hanna Gill-Piątek.

Podkreśliła, że "my - jako Polska 2050 od początku mówiliśmy, że jest to kandydat apolityczny, kandydat, który jest kompetentny i ma doświadczenie w odpowiednich urzędach i organach, i którego popieramy".

Poseł koła Wojciech Maksymowicz dodał, że "cieszy się, że można się dogadać i pójść po rozum do głowy".