Ministerstwo złożyło już wniosek do kancelarii premiera w sprawie pozwania Berlina na gruncie traktatów unijnych za to, jak ukształtowane jest tamtejsze sądownictwo. Poznaliśmy jego treść. To miałaby być odpowiedź na konflikt w sprawie praworządności pomiędzy polskim rządem a KE i TSUE.

Taki wniosek to samobójstwo, skoro kwestionujemy kompetencje TSUE w ocenie wymiaru sprawiedliwości - mówi osoba z otoczenia rządu.

