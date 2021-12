Europosłanka wyjaśniała, dlaczego Sejm w piątek przegłosował nowelizację ustawy medialnej. Projekt trafił teraz na biurko Andrzeja Dudy - prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Zalewska: Żeby państwa uspokoić, trzeba zakończyć procedurę

Nie mogliśmy patrzeć, że jakaś bliżej nieokreślona firma zarejestrowana na lotniku w Amsterdamie, udaje, że zarządza TVN-em. Wystarczy tę kwestię uporządkować i sprawa jest oczywista i jasna – mówiła Anna Zalewska. Myślę, że Amerykanie, którzy tak kochają wolność i demokrację, właśnie tej wolności i demokracji szczególnie w Polsce będą przestrzegać – dodała.

Dopytywana, dlaczego tę kwestię trzeba było rozstrzygnąć akurat teraz, odpowiedziała: Bo budzi emocje, państwo się denerwują.

Chodzi o to, żeby Polacy nie wyszli na ulice, bo choinki kupują? – wtrąciła Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Nie, żeby państwa uspokoić. Żeby państwa uspokoić, trzeba zakończyć procedurę – dodała Anna Zalewska.

Przekonywała też, że "nie jest to ustawa lex TVN, nie jest to uderzenie w jakiekolwiek media. To ustawa porządkującą to, co jest tam zapisane od 1995 roku".

Leszczyna: To ten czas, żeby zabić niezależne i wolne media

Do tej kwestii odniosła się także posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna: Ten czas z koszmarną drożyzną, z cenami prądu i gazu, z którymi ludzie sobie nie poradzą, z covidem, tu w ogóle wywiesili białą flagę i z szeregiem innych problemów mierzy się Polska. To jest ten czas, żeby zabić niezależne i wolne media.