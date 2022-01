24 listopada rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że "od kilku dni Jarosław Gowin, w związku z rekomendacjami lekarzy, przebywa w szpitalu". Podkreśliła, że nie jest upoważniona do przekazywania informacji o stanie zdrowia lidera ugrupowania.

Gowin wróci do polityki?

Strzeżek pytany we wtorek przez PAP, jak czuje się Gowin oraz czy opuścił już szpital, odpowiedział, że "niedługo Jarosław Gowin będzie sam mówił o swoim stanie zdrowia, mogę zdradzić tylko, że czuje się na pewno trochę lepiej". - Był w szpitalu, musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu - dodał Strzeżek.

Pytany, czy Gowin powróci do czynnej polityki, odparł, że "bezapelacyjnie". - Myślę, że nikt nie wyobraża sobie Porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina, ale on o swoich planach politycznych i o tym, kiedy wróci będzie już informował osobiście, mam nadzieję, że będzie to niedługo - zapewnił Strzeżek.