Organizację MeetUpów, czyli serii szkoleń dla młodzieży związanej z Platformą Obywatelską zapowiedziała w zeszłym tygodniu grupa posłów PO, m.in. Aleksandra Gajewska, Kinga Gajewska i Aleksander Miszalski. W projekt zaangażowany jest także były szef MSZ Radosław Sikorski.

Pierwszy z MeetUpów zaplanowany jest na 17-19 czerwca w Gołkowicach Górnych w Małopolsce i przewidziano go dla partyjnej młodzieży z czterech regionów: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział w czwartek przewodniczący PO. Już 17 czerwca rusza pierwszy +MeetUp Nowa Generacja+ Platformy Obywatelskiej w Gołkowicach Górnych. Ja będę. Mam nadzieję, że ty też. Zapiszcie się na stronie www.nowageneracja.platforma.org - zachęca Tusk na nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Podczas konferencji zapowiadającej MeetUpy posłowie PO informowali, że projekt ma objąć cztery spotkania, które odbędą się latem i jesienią tego roku. Kolejne mają być zorganizowane w Zachodniopomorskiem, na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Nasze MeetUpy to nie będzie akademia, to nie będzie szkoła, to będzie miejsce, gdzie będzie taki praktyczny warsztat liderski, bo chcemy obudzić liderów lokalnych i tę lokalność chcemy bardzo mocno podkreślić. Jesteśmy wśród ludzi od wielu tygodni, spotykamy się z nimi i chcemy skupiać wokół tych młodych, świadomych, zaangażowanych osób ludzi, którzy razem z nami będą tworzyć Platformę Obywatelską i w najbliższych wyborach będą szli razem z nami po zwycięstwo - mówiła Aleksandra Gajewska.

Pomimo podobnej formuły i celu inicjatywy, organizatorzy MeetUpów przekonywali, że nie mają one stanowić konkurencji dla Campusu Polska Przyszłości prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, ale go uzupełniać. Uważamy, że działania, które prowadzi Rafał Trzaskowski w ramach Campusu, są takie bardzo szerokie. To taki festiwal społeczno-polityczny, integrujący osoby o różnych poglądach, żeby mówić o najważniejszych, łączących ich ideach. Inicjatywa, którą my proponujemy, jest taką organiczną, podstawową pracą, którą chcemy wykonywać w naszych strukturach - wyjaśniała Gajewska.

Jak mówiła, zaproszenie na MeetUp otrzymał także Trzaskowski, z kolei inicjatorzy MeetUpów zostali zaproszeni na Campus Polska Przyszłości.

Campus Polska Przyszłości

Tegoroczna, druga już edycja Campusu odbędzie się w dniach 26 sierpnia - 1 września w Olsztynie. W wydarzeniu ma wziąć 1250 osób w wieku 18-35 lat (zgłaszać można się za pośrednictwem strony: https://campuspolska.pl/). Zaproszeni, tak jak przed rokiem, zostaną goście z Polski i zagranicy - politycy, eksperci, działacze społeczni, ludzie kultury. Wśród nich mają być m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, historyk i publicysta prof. Marian Turski, b. RPO prof. Adam Bodnar, publicysta Tomasz Terlikowski oraz dziennikarka Magdalena Rigamonti.

Trzaskowski również od kilkunastu dni reklamuje swoje przedsięwzięcie. Oprócz emisji spotów telewizyjnych, prezydent Warszawy podróżuje po Polsce i tam wraz z lokalnymi samorządowcami zachęca do udziału w Campusie. Najbliższa jego konferencja prasowa odbędzie się w czwartek po południu w Krakowie.

autor: Marta Rawicz

