Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był pytany w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia o wypowiedź Pawła Kukiza, w której stwierdził, że jeśli do jesieni nie zostaną uchwalone ustawy o sędziach pokoju oraz o referendum lokalnym, to przestanie głosować wspólnie z PiS. Kukiz powiedział też, że Solidarna Polska i jej lider, Zbigniew Ziobro "od wielu lat blokują sędziów pokoju" i zwodzą Kukiz'15 w tej sprawie.

My jesteśmy gotowi poprzeć ustawę o sędziach pokoju, z pewnymi korektami między innymi takimi, które wyeliminują zmiany prowadzące do złagodzenia odpowiedzialności karnej za niektóre poważne przestępstwa. Natomiast nie możemy się zgodzić na taką sytuację, że uchwalenie ustawy o sędziach pokoju zablokuje możliwość dalszej reformy sądownictwa. Jesteśmy gotowi tę ustawę poprzeć, jeśli równolegle będzie procedowana i uchwalona ustawa o spłaszczeniu struktury sądownictwa - powiedział Ziobro.

Kukiz: Sędziowie pokoju to klucz do prawdziwej reformy

Odnosząc się w rozmowie PAP do słów szefa resortu sprawiedliwości Kukiz podkreślił, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jest klucz do prawdziwej, rzetelnej reformy sądów". "Od tego trzeba było zacząć - od sędziów wybieranych przez obywateli, od odpartyjniania sądów, od odsitwowienia sądów, od tego najniższego poziomu - dodał. Reforma Zbigniewa Ziobry polega na tym, że z sądów klanowych mamy nagle sądy partyjne, sądy polityczne. Dzisiaj jest to sąd Ziobry, jutro będą to sędziowie innej partii, jeśli ta wygra wybory, a sędziowie mają być pod kontrolą obywatelską, a nie ministrów sprawiedliwości - ocenił lider Kukiz'15.

Kwestia wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta wpłynął do Sejmu na początku listopada ub. roku.

Zgodnie z tą propozycją, sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które - jak mówił prezydent - stanowią utrapienie i blokują sądy rejonowe. Sędziowie pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

autor: Grzegorz Bruszewski