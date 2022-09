"Nie sądzę, by Niemcom udało się przekonać kraje członkowskie do tego, by reforma UE zmierzała w stronę pozbawienia ich mechanizmu gwarantującego bezpieczeństwo i poszanowanie podstawowych praw. Polska ma jasne stanowisko: prawo weta musi pozostać" - powiedział w "Naszym Dzienniku" sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz.

Andruszkiewicz został zapytany o wizję reformy Unii Europejskiej, którą nakreślił niedawno w Pradze kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zgodnie z nią, pisze dziennik, obszarów, które należy naprawić jest wiele, ale kluczowa wydaje się propozycja odejścia od zasady jednomyślności.

Na pytanie, czy ta zmiana jest nieunikniona, Andruszkiewicz powiedział: Nie sądzę, aby Niemcom udało się przekonać kraje członkowskie do tego, żeby reforma Unii Europejskiej zmierzała w stronę pozbawienia ich mechanizmu gwarantującego bezpieczeństwo i poszanowanie podstawowych praw.

Prawo weta dla mniejszych lub mniej znaczących państw UE jest to jedna z ostatnich możliwości kształtowania polityki wewnątrz Wspólnoty - powiedział.

Dodał, że "Berlin tradycyjnie jest pewny swego". Gdy prace nad zmianami traktatów ruszą, to śmiem twierdzić, że Niemcy mocno się zdziwią. Polska ma jasne stanowisko: prawo weta musi pozostać - powiedział Andruszkiewicz.