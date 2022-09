"Zapowiadane zmiany w sposobie liczenia głosów mają umożliwić pełną kontrolę społeczną wyborów" – zapewnił we wtorek poseł PiS, marszałek senior Antoni Macierewicz. W połowie września prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że "potrzebne są nowe zasady liczenia głosów". I to wprowadzimy w ustawie, tak żeby bardzo trudno było coś zmienić, żeby to było w zasadzanie niemożliwe - zapowiedział.

Antoni Macierewicz zapytany we wtorek przez Polskie Radio 24, o zapisy dotyczące nowego sposobu liczenia głosów podkreślił, że "chodzi o to, aby zagwarantować rzeczywistą wiarygodność i bezpieczeństwo liczenia głosów". Reklama "Pełna kontrola społeczna wyborów" Trzeba przyjąć takie rozstrzygnięcia prawne, które umożliwią pełną kontrolę społeczną wyborów i o to chodzi – o społeczna kontrolę wyborów. Żadne działania nielegalne, żadne działanie jakieś podejrzane. Odwrotnie (chodzi – PAP) o zdefiniowaną prawnie społeczną kontrolę wyborów – oznajmił Macierewicz. W poniedziałek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski wyjaśnił, że zmiany mają pozwolić na to, „aby komisje wyborcze mogły liczyć głosy najbardziej transparentnie, jak się da, czyli aby przewodniczący pokazywał każdy oddany głos całej komisji, cała komisja zapisywała sobie, czyj to głos (na kogo oddany - PAP), czy ważny, czy nieważny". Tak liczy się głosy w Wielkiej Brytanii, tak liczy się głosy w kilku innych państwach - dodał. Reklama Zapowiedział, że projekt ustawy w tej sprawie ma zostać zaprezentowany w ciągu "kilku tygodni". Weronika Papiernik