Uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się w piątek w Belwederze. Jak podała na swojej stronie prezydencka kancelaria, w dniu 46. rocznicy powstania KOR wyróżnieni Orderami Orła Białego zostaną założyciele i działacze Komitetu - Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski.

Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta.

"Krok po prostu kompromitujący"

odznaczenia Antoniego Macierewicza (PiS) najwyższym polskim odznaczeniem komentowali w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej. - Jeśli Antoni Macierewicz zasłużył na jakieś odznaczenie, to takie z flagą rosyjską. To co zrobił dla zniszczenia wspólnoty narodowej, takiej jedności społecznej w Polsce, to jest zasługa dla Kremla, a nie dla Polski - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

Według niego, "ostatnie lata działalności oparte na kłamstwie i oszustwie sprawiają, że jest jednym z ludzi, którzy najmniej są predystynowani do jakiegokolwiek odznaczenia, jeśli już to do postępowania prokuratorskiego i sądowego". Stąd, zdaniem Grabca, "ten krok ze strony prezydenta jest po prostu kompromitujący".

- Trudno znaleźć w Polsce osobę, która tak bardzo dzieli Polaków jak Antoni Macierewicz, a przecież zadaniem prezydenta jest łączyć wspólnotę narodową, a nie dzielić czy służyć jednej partii - zaznaczył rzecznik PO. - Po ujawnieniu dowodów na oszustwo w kwestii smoleńskiej, na to, że cała opowieść była oszustwem, że ukrywano dowody, które świadczyły o innej przyczynie tego co się stało, to jest kompromitujące dla całego tego obozu władzy - dodał poseł.

Zwrócił też uwagę, że "cały obóz władzy uczestniczy w kłamstwie Antoniego Macierewicza". - Odznaczenie jest tylko przypieczętowaniem tego, że to jedna banda i wszyscy są siebie warci - podkreślił Grabiec.

Zdaniem wiceszefa PO Cezarego Tomczyka "Macierewicz powinien trafić na śmietnik historii po tym co zrobił w sprawie katastrofy smoleńskiej". - Macierewicz odbierający najwyższy możliwy order z rąk głowy państwa to jest naplucie w twarz polskiemu społeczeństwu, a także rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej. To on wymyślił te wszystkie teorie, on je prezentował, on również fałszował dowody w sprawie raportu smoleńskiego - powiedział były szef klubu KO.

KOR

23 września 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników - jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", pierwszego za "żelazną kurtyną" niezależnego związku zawodowego.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP.