Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 15. Do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, w którym znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości próbował wtargnąć mężczyzna. Po chwili zaczął grozić ochroniarzowi obiektu. Kopnął też w drzwi.

Na miejscu musiała interweniować policja, którą wezwali pracownicy ochrony. Funkcjonariusze zatrzymali 20-latka, który został przewieziony na komendę. Trwają z nim czynności - poinformował rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa III sierż. szt. Jakub Pacyniak.

Autor: Bartłomiej Figaj