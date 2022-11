Odnosząc się do kontrowersyjnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, Marszałek Senatu stwierdził, że "to kobiety ukarzą pana prezesa przy urnie wyborczej. To było niezwykle obraźliwe i nieprawdziwe. Zastanawiam się, kto mu takie rzeczy podpowiadał".

Szacunek do polskich kobiet

Jak spojrzymy na czasy zaborów, to właśnie kobiety przechowały język, tradycję, naród, a mężczyźni walczyli albo byli na zsyłkach - dodał polityk.

Mam ogromny szacunek do polskich kobiet, niezależnie od wieku – podkreślił i zaznaczył, że słowa o "dawaniu w szyję" i dzietności nigdy nie powinny paść z ust poważnego polityka.

Problem z alkoholem w Polsce

To naród 38 mln. Są alkoholicy, ale też ludzie, którzy nie tykają alkoholu. Jeśli chodzi o kobiety, zwłaszcza do 25 roku – nie wiem, skąd wzięła się ta teoria – nie przejmowałbym się. Bzdury – oznajmił prof. Tomasz Grodzki.

Ne zgodził się też z tezą, że kobiety szybciej uzależniają się, niż mężczyźni. Gdyby pan codziennie zaczynał dzień rano od małpki, czy pół litra, to za rok byłby pan alkoholikiem. Zwłaszcza jakby pan pił do tzw. lustra – zwrócił się do Bogdana Rymanowskiego.

Zdaniem Grodzkiego problem alkoholizmu "jest poważny, ale nie upoważnia nikogo do obrażania grupy kobiet, która nie jest osiową w tej materii".