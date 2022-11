W środę późnym wieczorem Borys Budka poinformował na Twitterze o kolejnych pogróżkach wobec jego rodziny. Telefon podszywający się pod moją żonę. Nasza 9-letnia córka odebrała analogiczny komunikat na telefonie Kasi. Skoro wyświetlił się mój numer, była przekonana, że to ja dzwonię. A usłyszała męski głos, który groził jej mamie. Powiedzieć, że to skur...ństwo to nic nie powiedzieć - napisał szef klubu KO.

Kilkanaście godzin wcześniej przekazał, że jego żona padła ofiarą ataku hakerów, którzy wysłali na jej telefon sms-a z groźbami. Wczoraj w nocy kolejne groźby ze strony +hakerów+ wysłane na telefon mojej żony @k_kuczyn i mój. Tym razem z internetowej bramki. Sprawę przekazaliśmy właściwym organom. Mam nadzieję, że sprawcy wreszcie zostaną wykryci i ukarani. A my robimy swoje i nie damy się zastraszyć - wskazywał Budka.

Zmasowany atak

Jego żona Katarzyna Kuczyńska-Budka w mediach społecznościowych przekazała też, że o tym ataku została poinformowana policja.

W weekend o zmasowanym ataku spoofingowy m.in. na rodzinę byłego szefa CBA Pawła Wojtunika poinformował portal rmf24.pl. "Na początku tego roku wielu polityków i funkcjonariuszy publicznych odbierało dziwne telefony i elektroniczne informacje. Ktoś podszywał się pod ich znajomych czy członków rodziny, informując między innymi o śmierci bliskich osób. Były tam też groźby śmierci, a także zawiadomienia o przestępstwach czy pożarach, które miały wywołać reakcję służb" - napisał portal.

"Poszkodowanymi w atakach byli m.in. Borys Budka z PO oraz jego żona, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL razem z żoną, rodzina Pawła Wojtunika - byłego szefa CBA, Jakub Banaś - syn prezesa NIK, komendanci policji, prokuratorzy, a także osoby związane ze środowiskiem żydowskim. Śledztwo objęło w sumie kilkadziesiąt przypadków spoofingu dokonanych od grudnia 2021 do stycznia tego roku" - dodał rmf24.pl.

Portal poinformował, że "do tej pory w tym dużym śledztwie zatrzymano jedną osobę. Zakończyło się postępowanie w jej sprawie, a Prokuratura Regionalna w Warszawie przygotowała akt oskarżenia".

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Karol Kostrzewa