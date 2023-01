Zaprezentowany w czerwcu projekt ustawy o ochronie ludności zakłada likwidacje centrum. Choć nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu, z instytucji już odeszło ok. 20 z 70 pracowników, co utrudnia jej funkcjonowanie.

Reklama

Sam pomysł likwidacji to powrót do pytania, czy państwo polskie powinno działać jako spójna całość, czy na zasadzie resortowych silosów. MSWiA stawia na to drugie rozwiązanie, KPRM i BBN są za pierwszym.

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>