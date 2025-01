Alert RCB w związku z pojawieniem się w powietrzu groźnego pyłu pojawił się w środę rano. Ostrzeżenie dotyczy powiatu nowotarskiego w województwie małopolskim.

Nowy alert RCB. Nie wietrz mieszkania i nie wychodź z domu

"Uwaga! Dziś 22.01 zła jakość powietrza (PM10, smog). Unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia mieszkania" – brzmi komunikat na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Pył PM10 jest jednym z głównych składników smogu. W smogu pył PM10 może zawierać różne składniki, w tym:

sadzę (cząstki węgla),

metale ciężkie (np. ołów, kadm, arsen),

siarczany, azotany i amoniak,

węglowodory aromatyczne.

Pył PM10 w smogu dostaje się do układu oddechowego, a mniejsze cząstki mogą przenikać do płuc, a nawet do krwiobiegu. To dlatego specjaliści RCB radzą, aby dziś unikać aktywności na powietrzu i zrezygnować z wietrzenia pomieszczeń.

System ostrzegania RCB

Alert RCB to system ostrzegania SMS przed zagrożeniami. Wiadomości są wysyłane do osób znajdujących się na obszarze zagrożenia, niezależnie od operatora sieci.

System działa na podstawie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 2018 r., która zobowiązuje operatorów do niezwłocznego przekazywania takich komunikatów.