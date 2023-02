My w ogóle nie rozpatrujemy żadnych scenariuszy współpracy z PiS. To partia szkodliwa, która musi zostać odsunięta od władzy. Rozkrada mienie publiczne, podwyższa Polakom podatki, oszukuje Polaków w kwestii polityki unijnej, kompromituje konserwatywne wartości i patriotyzm - mówi Krzysztof Bosak, w internetowej części programu “Gość Radia ZET”.

Zdaniem posła Konfederacji ta władza powinna zostać wywieziona na taczkach. Polityk uważa, że PiS jest zakłamany i po cichu eurofederalistyczny. Wiedzą, że robią źle. Są przeciwko temu, co robią. Mają 2 poglądy: który robią i który mówią. Jest rozdwojenie jaźni, jak u władzy w czasach komunizmu. Mieli jedną opinię na czas spotkania partyjnego, a drugą na czas spotkania w domu – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

“Są granice niszczenia własnej gospodarki”

Krzysztof Bosak podkreśla również, że są granice niszczenia własnej gospodarki. Premier Morawiecki powinien już wyluzować, a nasze społeczeństwo powinno wreszcie spojrzeć krytycznie na to, co robi rząd. Zbijanie kapitału społecznego powinno zostać przystopowane przez wyborców. To wyborcy powinni zacząć karać PiS za populizm - mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem w różnych ministerstwach odbywa się rozkradanie pieniędzy państwowych. To się odbywa często w atmosferze prawa. Na to są pouchwalane ustawy - dodaje Bosak.

“Czarnek jest szkodliwy, nieskuteczny”

Pytany o to, dlaczego minister Czarnek powinien zostać odwołany, polityk ocenia, że jest to zły minister. - Próbował przeforsować szkodliwe przepisy, np. niszczące edukację domową. Nie wolno tak robić. Jego działania są kompletnie nieskuteczne. Jeśli ktoś gada o jakiejś sprawie, nie potrafi jej zrobić, to źle. Okazał się szkodliwy, nieskuteczny – komentuje poseł Konfederacji. Jego zdaniem Willa+, rozdawanie z pieniędzy na edukację, pieniędzy dla swoich, partyjnych działaczy, żeby mieli eleganckie domy na Żoliborzu, Mokotowie czy Saskiej Kępie i jak przejdą do opozycji, żeby mieli fajne biura do przyjmowania gości, to jest zaprzeczenie etosu służby publicznej”.