Sobolewski w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany o raport C40 Cities – stowarzyszenia burmistrzów blisko 100 miast, zawiązanego, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Wśród rekomendacji znalazło się ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut, czy podróży lotniczych. Jak pierwszy pisał o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

"To taki program Korea Północna plus"

Można powiedzieć, że to taki program "Korea Północna plus+". Dążenie lewackich ideologii do ideału, czyli Korei Północnej, gdzie samochód jest towarem luksusowym, lub go nie ma, ubrania są zazwyczaj nie nowe, tylko używane i w ograniczonych ilościach, a pokarm spożywa się rzadko - komentował polityk PiS.

Sobolewski ocenił też, że to idea utopijna. Zwrócił uwagę, że członkiem C40 jest też Warszawa. Prezydent Rafał Trzaskowski ujawnił chyba zręby zarysu programu PO, który tak skrzętnie jest skrywany przed Polakami - ocenił Sobolewski, zauważając, że Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy.

Sobolewski: Zrobimy wszystko, aby to nigdy nie dotarło do Polski

Być może dowiedzieliśmy się o tym, co czeka Polaków gdyby nie daj Boże Platforma zdobyła władzę - dodał. Zrobimy wszystko, aby to nigdy nie dotarło do Polski, nie spotkało Polaków - zadeklarował Sobolewski.

C40 zostało powołane w 2005 r. przez burmistrzów 18 największych miast, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Przewodniczącym jest obecnie burmistrz Londynu Sadoq Khan. W 2021 r. ponad 1000 lokalnych samorządów dołączyło do inicjatywy C40 ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury.

Do stowarzyszenia należy 97 miast, w tym Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Kopenhaga, Lizbona, Londyn, Paryż, Rzym, Sztokholm, Tel Awiw, Chicago, Los Angeles, Miami, Montreal, Nowy Jork, Waszyngton, Johannesburg, Nairobi, Pekin, Hongkong, Bangkok Seul Tokio i Melbourne. Warszawa jest członkiem C40 od 2007 roku.

autor: Rafał Białkowski