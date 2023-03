Reklama

A oto wpis, o którym zrobiło się głośno:

"Żarliwość, z jaką redaktor @tterlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele rodzi we mnie – przyznaje że złą – pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. Narazie walczę z tą pokusa skutecznie, ale nie wiem jak długo…. @nowePSL" - napisał senator PSL Jan Filip Libicki.

Terlikowski odpowiedział senatorowi

"O tę żarliwość prosi papież Franciszek, wynika ona z Ewangelii. Ale żeby to zrozumieć trzeba spotkać skrzywdzonych, zobaczyć skalę zjawiska (nie tylko w Kosciele), wyjść ze strefy komfortu. Zachecam do tego, bo to jest doświadczenie nawrocenia" - napisał Tomasz Terlikowski na TT.

Oburzenie po słowach Libickiego

Słowa Libickiego odbiły się szerokim echem wśród polityków i internautów.

"Jako @nowePSL stanowczo odcinamy się od wpisu senatora @jflibicki. Ten tweet w żaden sposób nie oddaje zdania naszego ugrupowania. Przepraszamy." - napisał Miłosz Motyka z PSL.

"Filip, jako ojciec - i jako Twój kolega - proszę: usuń ten straszny wpis i przeproś" - apeluje Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej.

"Dawno nie było na Twitterze równie obrzydliwego wpisu. Gratuluję" - napisał Rafał Mrowicki dziennikarz Wirtualnej Polski.