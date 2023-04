Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię niedzieli miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata. Szef polskiego rządu przypomniał z tej okazji cytat z polskiego papieża: "Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów".

"Mija 18 lat od tamtego wieczoru, gdy do Domu Ojca odszedł nasz Drogi i Kochany Jan Paweł II" – napisał Mateusz Morawiecki. "Tamtego wieczoru modliliśmy się w świątyniach, w domach, a nawet – choćby w myślach – za Niego" – dodał.

Jak podkreślił premier, "był dla nas niekwestionowanym wzorem, najwybitniejszą postacią w naszych narodowych dziejach, był oparciem i nadzieją w chwilach trudnych". "A kiedy odwiedzał naszą Ojczyznę, dawał nam, Polakom, odwagę, wzmacniał nasze serca" – napisał Morawiecki.

"Zdajemy egzamin z wartości"

Szef polskiego rządu wskazał w swoim wpisie, że Jan Paweł II "skupiał oczy całego świata, dawał radość, potrafił nawiązać kontakt zarówno z wielkimi tego świata, jak i z odrzuconymi przez innych na margines życia społecznego".

"+Każdy jest dzieckiem Bożym+, mówił i swoim życiem dawał tego przykład" – podkreśla. "Pozostawił ludzkości testament, by nie zamykać drzwi przed Bogiem, bo to jest jedyna droga, która wiedzie do zbawienia, do prawdy i szczęścia" – dodał.

"A dzisiaj my zdajemy egzamin z tych wartości, których nas uczył. Zdajemy egzamin z człowieczeństwa i wartości, które są jego częścią. Zdajemy egzamin z niesienia prawdy, która musi przeciwstawić się fałszom, potwarzy, obelgom" – napisał Mateusz Morawiecki.

"Czas rozpoczęcia czegoś nowego"

Przypomniał, że w tym roku rocznica odejścia JP II do Domu Bożego zbiega się z czasem rekolekcji wielkanocnych.

"Jest to czas rozpoczęcia czegoś nowego, poszukiwania treści życia, sensu istnienia świata i rozpalenia na nowo w sobie pragnienia poszukiwania dobra i prawdy" – podkreślił. "Powróćmy zatem na drogę, która nas Polaków łączyła. Łączyła także w tej absolutnie wyjątkowej postaci – postaci naszego Ojca Świętego Jana Pawła II" – zakończył swój wpis premier.

W dniu 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II w wielu miastach Polski odbędą się marsze wdzięczności za pontyfikat papieża, koncerty, debaty i czuwania modlitewne, w czasie których będzie przypominane jego nauczanie.

Autor: Grzegorz Bruszewski