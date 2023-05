Maluch+ to program rządowy, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. "Program przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc sprawujących pieczę nad maluchami. Na jego cel przeznaczono kwotę 5,5 mld zł z funduszy KPO i FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 – red.)" – wynika z informacji na rządowych stronach internetowych.

W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w ramach programu zwiększono już liczbę miejsc opieki żłobkowej z ok. 80 tys. do 230 tys. – W kolejnej odsłonie tego programu (Maluch+) budowanych jest ok. 100 tys. miejsc, czyli będzie ich ok. 330 tys. – zapowiedział szef rządu.

