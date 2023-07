Szef rządu we wpisie zamieszczonym w poniedziałek na Facebooku wskazał, że wojna, nielegalna migracja, pandemia i napływ milionów uchodźców do Polski, to największe wyzwania, którym czoła musieli w ostatnich latach stawiać polscy policjanci. Zaznaczył też, że katalog zagrożeń i ich skala bardzo urosły.

Tym bardziej wzrosły mój podziw i wdzięczność dla Polskiej Policji - stwierdził premier. To Wy jesteście naszą tarczą, która broni bezpieczeństwa polskich rodzin! Dziś chciałbym życzyć wszystkim funkcjonariuszom Polskiej Policji z dumą noszącym błękitnoszare mundury - a jest ich w Polsce ponad 101 000 - poczucia, że ich praca ma sens i jest podstawą bezpieczeństwa narodowego - oświadczył szef rządu.

"Nasz kraj należy do najbezpieczniejszych…"

Podziękował też policjantom za ich odwagę i determinację. Za każdy dzień służby, za to, że według badań i statystyk ponad 85 proc. Polaków czuje się w Polsce i swojej okolicy bezpiecznie, a nasz kraj należy do najbezpieczniejszych w Europie - napisał. Premier zadeklarował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie robił wszystko, by praca policjantów była jeszcze bezpieczniejsza i doceniana.

Przy okazji pozdrawiam moje policyjne alter-ego - Pana Michała. Kto dostał mandat od Morawieckiego? - zażartował premier dołączając zdjęcie z policjantem, który ma takie same nazwisko, jak szef rządu.

Święto Policji przypada 24 lipca. Tego dnia w 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. W tym roku przypada 104. rocznica jej powstania.