Kłamstwa @FaktyTVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!! - zaczął swój wpis na Twitterze Adam Niedzielski.

Lek. Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu wczoraj w @FaktyTVN "żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty". Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś - czytamy we wpisie ministra.

Na ministra zdrowia wylała się fala krytyki

Co następnym razem ujawni minister zdrowia @a_niedzielski w zemście za krytyczną opinię o niewydolności/błędach systemu. Historię chorób? Adam Niedzielski dzisiaj pokazał: nie podnoś ręki na władzę, bo ci ujawnię najbardziej prywatne informacje - napisał dziennikarz "WP" Patryk Michalski.

Są jasne pytania, na które minister zdrowia musi odpowiedzieć: - Na jakiej podstawie pozyskał dane? - Jeśli ktoś mu je udostępnił, to kto i na jakiej podstawie? - W jakim trybie minister przetwarzał te dane? - Co z tajemnicą służbową i ujawnieniem danych medycznych? - dopytuje dziennikarz "Wirtualnej Polski" Patryk Michalski.

Ależ to jest niskie. I kto dał temu panu prawo do sprawdzania recept. Wszyscy mamy zacząć się bać? - pyta dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.

To, co robi polski minister zdrowia, to czyste polityczne szaleństwo. Dawniej, gdy jeszcze obowiązywały w naszym kraju jakieś standardy i gdy istniała odpowiedzialność urzędników, to oczywiste byłaby natychmiastowa dymisja. Po CZYMŚ TAKIM - napisał dziennikarz Onetu Janusz Schwertner.