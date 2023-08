W przypadku polityków przyzwyczailiśmy się, że używają służb specjalnych, podsłuchują nas. To putinizacja Polski, ale mieliśmy z tym do czynienia od lat - mówi rzecznik PO Jan Grabiec, pytany w internetowej części programu "Gość Radia ZET" o udostępnianie różnych danych, przez rządzących.

Grabiec: PiS nie cofnie się przed niczym

Polityk dodaje jednak, że niesamowite jest, że władza potrafi zniszczyć "zwykłych" obywateli. Powoli zbliżamy się do systemu niszczenia różnych osób. Niedawny przykład, dotyczący rodziny Magdy Filiks, która zaczęła tropić nieprawidłowości w Lasach Państwowych i nagle w przestrzeni publicznej, ze środków pisowskich mediów zaczęła czytać o dramacie, który dotknął jej syna. Skończyło się to samobójstwem dziecka – opisuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się przed niczym. - Są w stanie zniszczyć dziecko, doprowadzić do samobójstwa - ocenia polityk Platformy.

"W cywilizowanych państwach…"

Zdaniem Jana Grabca, okazja czyni złodzieja. Jeśli jest możliwość prawna albo tak wygląda kultura urzędnicza w Polsce, że jak przełożony każe złamać prawo, to podwładny je łamie, to takie sytuacje będą miały miejsce - mówi polityk w rozmowie z Iwoną Kutyną i dodaje, że w cywilizowanych państwach świata minister zdrowia i urzędnicy podaliby się do dymisji.