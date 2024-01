Szef KPRM, Jan Grabiec, stwierdził we wtorek, że nie istnieją prawne podstawy do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Zaznaczył również, że prezes PiS, Jarosław Kaczyński, nie ma przekonania co do możliwości wcześniejszych wyborów. Według niego, Kaczyński dąży do destabilizacji sytuacji politycznej w kraju, co jest charakterystyczne dla "wojny totalnej".