Według rzecznika PO "afera wizowa to większy kryzys, niż tysiące migrantów, którzy zalewają Lampedusę". PiS urządził nam Lampedusę razy 100. Próbują teraz zwalić na kogoś innego winę, ale zwalać na Donalda Tuska winę za wizy wydawane w ostatnim 2,5 roku, to jakiś szczyt absurdu – ocenia poseł. Jeśli wizę można kupić w Afryce albo Azji przez internet, bez kontaktu z konsulem, bez zweryfikowania, to mamy do czynienia z nielegalnym wejściem – stwierdził Grabiec. polityk. Dziwi mnie trochę troska polityków PiS o Lampedusę, kiedy wykazali się aktywnością polegającą na zaproszeniu do Polski 250 tys. migrantów z Azji i Afryki bez polityki migracyjnej.

Polityk uważa, że "po tym, jak przyjęliśmy 2 mln Ukraińców, udzieliliśmy im schronienia, po tym jak przyjęliśmy 250 tys. imigrantów z Afryki i Azji, absolutnie nie stać nas na to, by zapraszać tu kolejnych imigrantów”.

Grabiec zapewnia: To nie jest program PO

Grabiec zapewnia, że w programie partii nie ma przyjmowania migrantów. Mówił o tym poseł Artur Łącki który uważa, "że jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy".

Poseł Łącki ma ogromne serce. To nie jest stanowisko PO. Wypowiedział się w sposób niezgodny z ustaleniami – zadeklarował w poniedziałek rzecznik PO Jan Grabiec. Apelowałbym do wszystkich kandydatów KO, by prezentować stanowisko partii, komitetu wyborczego, a nie swoje własne poglądy – dodał w Radiu ZET.