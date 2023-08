Premier Mateusz Morawiecki poinformował, ze przyjął rezygnację Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia i postanowił zaproponować tę funkcję poseł Katarzynie Sójce. Sieć zalała fala komentarzy.

Dymisja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbiła się szerokim echem. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej komentarzy.

"Miał być jedynką z Piły, a będzie pił walerianę. #Niedzielski" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela.

"Niedzielski dziś. Reszta w październiku" - czytamy we wpisie szefa PO Donalda Tuska.

"PMM zdymisjonował ministra Niedzielskiego za błąd, który popełnił ujawniając dane wrażliwe. Tusk się wyzłośliwia i w swoim wrednym stylu atakuje. Sam stoi murem za swoimi ministrami którzy mają zarzuty korupcyjne (Nowak, Karpiński, Gawłowski itd). Jaki premier takie standardy" - skomentował europoseł Joachim Brudziński.

"Wreszcie A.Niedzielski zdymisjonowany. Wszystkie te jego niemądre lockdowny, polityka COVID-owa i ostatnie popisy. Dobra decyzja!" - napisał Patryk Jaki.

"Dziś dymisja @a_niedzielski, 15 października całego rządu i @pisorgpl! Idziemy po Was Panie Morawiecki!" - napisał przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Dymisja Niedzielskiego

Dzisiaj rano podczas rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim podjąłem decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra. I jednocześnie postanowiłem też zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce - lekarce-internistce, która ma bardzo dużo swoich pacjentów, która zna służbę zdrowia od podszewki i jest jednocześnie aktywnym członkiem Komisji Zdrowia - powiedział Morawiecki podczas briefingu.

Przede wszystkim zależy mi na tym, aby prace, które są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia były toczone dalej bez przeszkód - te wszystkie prace dla dobra pacjenta są dzisiaj absolutnie kluczowe. To właśnie one - poczynając od profilaktyki, poprzez jak najszerszy dostęp do specjalistów, poprzez skracanie kolejek, co dzieje się cały czas, poprzez system podnoszenia wynagrodzeń pracowników medycznych, poprzez koordynowaną opiekę czy również dodatkowy sprzęt dla szpitali, który trafia w całej Polsce […] - to wszystko będzie kontynuowane pod kierunkiem pani poseł Katarzyny Sójki - dodał.

Premier podkreślił, że uznał, iż kontynuowanie procesu naprawy służby zdrowia musi wiązać się ze zmianą personalną.

Niedzielski objął funkcję ministra zdrowia w sierpniu 2020 roku.

Niedzielski ujawnił w mediach społecznościowych, że lekarz wystawił na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych.

Katarzyna Sójka jest posłanką, członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (PiS).