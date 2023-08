Reklama

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę, podczas wojewódzkich dożynek w Paradyżu, że czternasta emerytura w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto. Dodał, że czternastkę w tej wysokości otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada – złotówka za złotówkę, czyli czternasta emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Polityka senioralna

Minister rodziny Marlena Maląg w rozmowie z PAP powiedziała, że polityka senioralna rządu oparta jest na solidarności międzypokoleniowej - na wsparciu finansowym i aktywności osób starszych. Bardzo ważne jest, byśmy w tym trudnym czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna, kiedy jest wyższy poziom inflacji odpowiednio zadbali o seniorów - powiedziała minister.

Maląg: Planujemy wypłatę 14. emerytury we wrześniu

Podkreśliła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza zmiany o charakterze godnościowym. To, co pan prezes Jarosław Kaczyński dzisiaj zapowiedział, wpisanie czternastej emerytury na stałe oraz poziom wypłaty tego świadczenia ma być rekompensatą i bezpieczeństwem finansowym w tym trudnym czasie - zaznaczyła minister Maląg.

Planujemy wypłatę czternastej emerytury we wrześniu - przekazała szefowa MRiPS. Poinformowała, że niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w tym temacie. Minister przypomniała też o corocznej waloryzacji świadczeń oraz o wypłacie trzynastych emerytur. Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenia, których wcześniej, za czasów rządów naszych poprzedników, nie było. Trzynasta emerytura i wprowadzona na stałe czternasta emerytura to jest miliardowe wsparcie dla seniorów, aby byli finansowo zabezpieczeni - podkreśliła minister Maląg.

Czternaste emerytury zostały po raz pierwszy wypłacone w 2021 roku. 19 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe. Ustawa przewiduje, że termin wypłat czternastek będzie określany co roku przez rozporządzenie Rady Ministrów do 31 października. Świadczenie zostanie wypłacone w tych samych terminach, co renty i emerytury. Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.

