Zeszłoroczne "czternastki" zostały wypłacone 25 sierpnia. Zgodnie z zapowiedziami Minister Rodziny i Polityki Społecznej tegoroczne 14. emerytury mają być wypłacane "w najbliższym czasie".

– Rada Ministrów w najbliższym czasie przyjmie rozporządzenie w sprawie terminu wypłacenia 14. emerytury – powiedziała w środę w Polskim Radiu 24 Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zapewniła też, że emeryci otrzymają świadczenie w terminie.

Kiedy tegoroczna 14. emerytura będzie wypłacana?

Minister Maląg przypomniała, że czternasta emerytura pozostanie z seniorami na stałe, jedynie co roku będzie wydawane rozporządzenie określające termin wypłacenia tego dodatkowego świadczenia. Minister nie wskazała jednak daty wydania tegorocznego aktu.

– Tytułowy poślizg jest pozorny - wyjaśnia dla dziennika.pl dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. - O ile bowiem w zeszłym roku to ustawa przesądziła, że "czternastki" mają być w sierpniu, tak w Ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli akcie wprowadzającym 14. emeryturę na stałe pozostawiono rządowi furtkę, bo do decyzji rządu wyrażonej w rozporządzeniu (zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy) pozostawiono określenie miesiąca, w którym mają być wypłaty. Zgodnie z przepisami Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe. Warto dodać, że wspomniane rozporządzenie ma być wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku. Zatem emeryci, którzy spodziewali się znów "czternastek" w sierpniu mogą być zniecierpliwieni, jednakże rząd ma czas na określenie miesiąca wypłat nawet do końca października – tłumaczy dr Patryk Kuzior.

14. emerytura na stałe

Tegoroczne "czternastki" będą emerytom i rencistom wypłacone już po raz trzeci w historii. Pierwszy raz 14. emerytury zostały wypłacone w 2021 r. i w założeniu miały być świadczeniem jednorazowym, jednak z uwagi na inflację wypłacono je także w 2022 r. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wprowadziła je na stałe do katalogu dodatkowych świadczeń. Jednak, aby ZUS mógł wypłacić "czternastkę" w 2023 r. potrzebne jest rozporządzenie.

Czternasta emerytura: Czy trzeba składać wniosek?

Dodatkowa 14. emerytura zostanie naliczona i wypłacona z tzw. automatu. Uprawnieni nie muszą składać żadnego wniosku. Wraz z wypłatą regularnej emerytury seniorzy dostaną bowiem przysługujące im to dodatkowe świadczenie.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2023 r.?

Wysokość 14. emerytury zależy od kilku czynników:

Kwota 14. emerytury będzie równa wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1588,44 zł brutto.,

będzie równa wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1588,44 zł brutto., osoby, których miesięczna wypłata z ZUS nie przekracza 2900 zł brutto, dostaną wypłatę w pełnej kwocie,

emerytom, którzy mieszczą się między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę,

minimalna wysokość "czternastki" będzie musiała wynieść, co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Należy pamiętać, że od 14. emerytury zostanie pobrany zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto otrzyma czternastą emeryturę?

Czternastkę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury i renty w systemie powszechnym,

i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowej,

pomostowej, świadczenia i zasiłku przedemerytalnych,

i zasiłku przedemerytalnych, renty socjalnej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Warto przypomnieć, że upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących przyznania tego dodatkowego świadczenia jest właściwy organ emerytalno-rentowy.