Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w poniedziałek na Twitterze spot dotyczący likwidowanych przez rząd PO-PSL jednostek wojskowych.

Spot PiS wymierzony w PO

Jak ujawnił minister obrony Mariusz Błaszczak, ówczesny starosta legionowski - a obecnie rzecznik PO - Jan Grabiec pisał do ministra obrony Bogdana Klicha, że "rozformowanie jednostek wojskowych wchodzących w skład Pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki jest ciosem w naszą społeczną tożsamość". Ta dywizja została zlikwidowana, o czym dziś nie pamięta ten, który sprzeciwiał się jej rozformowaniu - zauważył Błaszczak.

W spocie wykorzystano fragment audycji telewizyjnej, w której dziennikarz pyta siedzącego w studiu Jana Grabca: "Dlaczego w czasie rządów PO i PSL likwidowaliście jednostki wojskowe". Na pytanie Grabiec odpowiada: Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. To kłamstwo powtarzane od kilku lat przez polityków PiS-u.

Komentarz Brudzińskiego

Do spotu nawiązał we wpisie na Twitterze w poniedziałek Brudziński. "Obecny rzecznik PO absolutnie nie zgadza się i potępia stanowisko ówczesnego starosty legionowskiego z PO. Ci totalni to jednak stan umysłu. Jak Tusk powie im za pośrednictwem TVN-u, że Marsjanie są oburzeni łamaniem w Polsce praworządności przez PiS, to będą powtarzać za Tuskiem jak papugi" - napisał europoseł.