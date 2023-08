Reklama

W "Rozmowie Piaseckiego" Kamiński pytany był m.in. o komisję ds. rosyjskich wpływów oraz nowo powołanych członków tejże komisji. Dzisiaj w Polsce bardzo niewiele rzeczy dzieje się poza wiedzą i wolą Jarosława Kaczyńskiego, bo nawet nie mówmy Prawo i Sprawiedliwość, bo to nie jest partia, która ma jakiekolwiek władze realne, władze kolegialne. W Polsce władza spoczywa w ręku jednego człowieka. I co zadecyduje w tej sprawie Jarosław Kaczyński, to oni (członkowie komisji - red.) z grubsza zrobią - ocenił senacki wicemarszałek z PSL.

"Moment Prigożyna dla wielu polityków PiS"

Nam się wydaję, że Jarosław Kaczyński jest taki pewny siebie i uważa, że wygrał, a on jest mocno spanikowany - stwierdził. Przed nim dzisiaj jest ten sam moment, który nastąpił w życiu Władimira Putina po buncie Prigożyna. Było wiadomo, że on się musi jakoś na Prigożynie zemścić i się zemścił. Dzisiaj Kaczyński ma przed sobą bardzo ważny moment ułożenia list PiS-u - zauważył Kamiński.

Wicemarszałek przypomniał, że wciąż nie znamy list partii rządzącej w wyborach. To będzie ten moment Prigożyna dla wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak się zorientują, że samolot spada, a ich nie ma na listach albo są na 15. miejscu z limitem tysiąc złotych - skwitował.