W niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Sopotu poinformował, że na liście Koalicji Obywatelskiej w woj. świętokrzyskim z ostatniej pozycji wystartuje Roman Giertych.

Szef PO zwrócił się do wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego słowami: - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej – i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński – wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu.

Do tej decyzji odniósł się minister Czarnek. - To jest kompletnie inny człowiek, jeśli chodzi o karierę polityczną. Jest skompromitowany w sensie politycznym i prawniczym – mówił o Giertychu. - Uważam, że dla Polski i dla Prawa i Sprawiedliwości to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o listy Platformy Obywatelskiej – ocenił.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Autorka: Delfina Al Shehabi